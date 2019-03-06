2019-03-06T15:00:45+03:00
Здоровье

В девяти школах Тюменской области продолжается карантин

Еще в нескольких учреждениях учебный процесс приостановлен частично
Марина Васильева
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В Тюменской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. На девятой неделе, с 25 февраля по 3 марта, показатель ниже эпидемического порога на 28%.

Вместе с тем, 9 школа и 8 детских садах региона закрыты на карантин. Еще в 9 школах учебный процесс приостановлен частично (в 24 классах). Такая же тенденция наблюдается 5 детских садах (8 групп).

- По данным вирусологического мониторинга у больных выделялись вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что лучше защитой от гриппа является иммунизация. При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему привито против гриппа 700 916 человек – 47% от численности населения региона. Более 35 тысяч были привито за счет средств работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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