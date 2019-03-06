Каждое 5 ДТП в Тюмени приходится на женщин-водителей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-06T14:43:16+03:00

С начала года 133 автомобилистки стали участницами дорожных аварий

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С начала 2019 года 133 тюменские автомобилистки стали участницами ДТП. Из них 74 признаны виновными в совершении дорожных аварий.

В среднем, каждое пятое ДПТ из числа совершенных по вине водителей, спровоцировали женщины за рулем. Такие данные приводит Госавтоинспекция Тюменской области.

Вместе с тем, представительницы прекрасного пола с каждым годом все активнее стремятся получить права, отлично справляясь с дачей экзаменов.

Так, сегодня женщины-водители, закончившие обучение и успешно сдавшие квалификационные испытания, получили свои первые права в торжественной обстановке. Заветные удостоверения вручил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Олег Толстиков.

К церемонии, организованной в преддверии 8 марта присоединилась депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области Елена Кашкарова.

Вместе почетные гости поздравили автоледи и пожелали им быть законопослушными участниками дорожного движения на безопасных дорогах, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Участницы мероприятия также сделали фото с призывом #ПаркуйСмартфон, призывая водителей не пользоваться мобильными телефонами во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU