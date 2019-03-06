Тюменский оператор по обращению с ТКО выставил на аукцион 12 видов вторсырья

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-06T14:24:24+03:00

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«Тюменское экологическое объединение» выставило на аукцион 12 наименований вторичного сырья. Среди них алюминиевая банка, картон, стеклобой, черный металлолом, различные виды пленки и полиэтилены низкого давления – всего на общую сумму 7,314 тысяч рублей с НДС.

Все вторичное сырье было обработано на тюменском мусоросортировочном заводе. В среднем на объект ежедневно поступает более 650 тонн отходов, проходящих обязательную сортировку. Эти отходы попадают не на полигон, а компаниям-переработчикам, которые дают им вторую жизнь.

- Все доходы от реализации вторичного сырья, которое было отобрано на мусоросортировочном заводе, будут учтены в тарифе на обращение с отходами в следующем году. И, естественно, повлияют на формирование платежа для потребителей, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Заявки на участие в торгах по всем позициям принимаются до 31 марта текущего года. Стоимость каждого лота - разная. Ознакомиться с конкурсной документацией можно на торговой площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU