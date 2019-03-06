Ежедневно на станцую скорой помощи Тюмени поступает более 1500 звонков

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-06T13:59:10+03:00

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На станцию скорой помощи ежедневно поступает более 1500 звонков от жителей Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов. Первые, кого слышат люди, позвонив на 03, это диспетчеры. Их главная задача – собрать максимально полную информацию о пациенте.

- Необходимо четко отвечать на все вопросы. Назвали адрес, расскажите, на что жалуется пациент. Если речь о травме, опишите, как она могла быть получена. Не забудьте сообщить о хронических заболеваниях, если они есть. Уточните пол и возраст пациента, - поясняет главный врач станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

По ее словам, чтобы отправить бригаду скорой помощи на вызов с улицы, диспетчеру необходима информация о том, что находится рядом. Если больной за городом, нужно рассказать о путях подъезда. При вызове на трассу - сообщить, какой километр и назвать близлежащие населенные пункты, где и кто будет встречать карету «Скорой».

- Дополнительные уточнения по состоянию пациента не нужны, если, например, произошло ДТП или пожар, в случае, когда человек находится без сознания. В остальных ситуациях диспетчер будет задавать уточняющие вопросы. Они помогут оценить состояние больного, определить наличие угрозы жизни, - добавляет врач.

Так, если человеку не требуется экстренная помощь, а лишь поднялась температура либо давление, для этого на станции скорой медицинской помощи круглосуточно работает консультативный пункт: 50-99-00 и 8-922-264-33-67.

ИСТОЧНИК KP.RU