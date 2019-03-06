На Тюмень надвигается шквалистый ветер с мокрым снегом

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-06T13:37:30+03:00

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Завтра, 7 марта, в Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды. Специалисты Тюменского гидрометцентра прогнозируют неблагоприятные метеорологические явления в виде сильного ветра.

Так, по данным синоптиков, областной центр ожидают небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью – гололедные явления. В вечернее вермя будет преобладать ветер юго-западный, 6 – 11 м/с порывами до 16 м/с.

Днем ожидается западный, 8-13 м/c, порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью составит около нуля, днем столбик термометра поднимется от +2 до +4, к вечеру ожидается понижение до -2,-4.

ИСТОЧНИК KP.RU