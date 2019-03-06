Тюменские бизнесмены налаживают сотрудничество с северными нефтедобывающими предприятиями

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-06T12:55:55+03:00

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Представители нефтесервисных компаний Тюменской области приняли участие в бизнес-миссии в городах ХМАО-Югры. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, во время мероприятия тюменцы провели переговоры с крупными игроками нефтегазового рынка о дальнейшем тесном деловом сотрудничестве.

Так, в течение двух дней - 28 февраля и 1 марта представители пяти компаний ООО СК «ГЕОПЛАСТ 2007», АО «ГМС НЕФТЕМАШ», ООО «Завод мобильных зданий «ТОИР», ООО Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы водоочистки», ООО «Тюмень Прибор» посетили Ханты-Мансийск и Нягань. По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елены Авериной, во время бизнес-миссии представители тюменских компаний обсудили с северными нефтедобывающими предприятиями дальнейшее сотрудничество.

- Также стороны наметили точки роста и рассказали о новой высокотехнологичной продукции и услугах. Безусловно, это важная поездка, которая принесет свои плоды уже в ближайшей перспективе, - отметила она.

В рамках деловой поездки тюменский бизнес встретился с руководством «Газпромнефть-Хантос», «Нефтяной акционерной компаним АКИ-ОТЫР», Ханты-Мансийского филиала ООО «РН-Бурение», АО «НК Конданефть», АО «РН - Няганьнефтегаз», АО «БерезкаГаз Обь», ООО «Талспецстрой».

Отметим, что бизнес-миссию в ХМАО организовала Торгово-промышленная палата Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU