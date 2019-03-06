Сотрудница дежурной части Тюмени завоевала титул «Мисс полиция»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-06T12:13:53+03:00

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Региональное управление МВД ежегодно, в феврале и марте проводит два ярких творческих мероприятий. Этот гож не стал исключением. За тем лишь исключением, что два главных конкурса - «Господа офицеры» и «Мисс полиция», слились в единый творческий турнир. Участие в нем приняли 16 сотрудников органов внутренних дел.

Конкурсанты представляли различные подразделения ОВД. Это Госавтоинспекция, уголовный розыск, управление по контролю за оборотом наркотиков, управление экономической безопасности и противодействия коррупции и другие.

В рамках предварительного этапа, состоявшегося несколько дней назад, участники соревновались в стрельбе из табельного оружия, а также продемонстрировали навыки рукопашного боя, сдали зачеты по физической и служебной подготовке.

Финальный этап конкурс должен был раскрыть творческий потенциал участников. Так, программу открыл конкурс-визитка, затем вниманию собравшихся предложили юмористические номера КВН. Самым интригующим стал конкурс – домашнее задание. Какой именно творческий номер конкурсант должен был представить жюри, решал жребий. Конкурсантам предстояло впервые в жизни петь или исполнять хореографический номер.

В состав жюри вошли представители различных общественных и коммерческих организаций, члены Общественного совета при региональном УМВД и известные спортсмены. Присуждать итоговые оценки участникам оказалось непросто. Тем не менее, судьи приняли волевое решение и пришли к общему мнению.

Так, титул «Мисс полиция» присудили сотруднице дежурной части отдела полиции № 7 УМВД России по Тюмени Татьяне Корневой. Титул «Офицер года» завоевал инженер отдела информационных технологий и автоматизации ЦИТС и ЗИ регионального УМВД Александр Токарчук

ИСТОЧНИК KP.RU