Родительские сообщества Тюмени всполошила новость о пропаже детсадовца

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-06T11:52:09+03:00

Информация о ребенке, ожидающем родителей в полиции, разошлась по соцсетям

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Накануне, 5 марта, родительские чаты Тюмени в популярных мессенджерах, всколыхнула информация об исчезновении воспитанника детского сада. В посте прилагалась фотография маленького мальчика с просьбой распространить посты о пропавшем.

- Найден мальчик по имени Данил. Находится в полиции. Разошлите по группам. Родителей ищут, - сообщение с таким текстом разошлось во многих родительских группах.

Позднее выяснилось, что поиски якобы потерявшегося Данила, велись не только в Тюмени, но и других городах России. Просьба распространить информацию о ребенке, который ждет родителей, появилась во многих родительских чатах в мессенджере Viber.

Однако, в региональном управлении МВД информацию не подтвердили, отметив, что потерявшегося ребенка с таким именем в Тюменской области нет и распространяемая информация – фейк.

ИСТОЧНИК KP.RU