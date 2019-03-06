Тюменские подростки из «группы риска» посоревнуются в мине-футболе

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-06T11:09:43+03:00

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В Тюмени пройдет турнир по мини-футболу для несовершеннолетних «группы риска» среди общеобразовательных учреждений областного центра на на кубок Общественной молодежной палаты VI созыва при Тюменской областной Думе. Он пройдет 9 марта на базе СК «Строймаш».

К участию в турнире допускаются любительские команды несовершеннолетних общеобразовательных школ города Тюмени, состоящих на внутришкольном учете или учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Эти дети, состоящие в КДН, дети из неблагополучных семей, дети матерей-одиночек, дети из неполных семей и другие.

Игры пройдут в двух возрастных группах: от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Команды формируют образовательные учреждения совместно с социальным педагогом и учителями физической культуры. В каждой команде должно быть 8 человек (7 игроков и 1 тренер или представитель команды).

Турнир пройдет два этапа, по результатам которых команды будут разделены на два дивизиона: золотой и серебряный. В каждом дивизионе выявляются победители. Предварительно игры в рамках соревнований запланированы на 9, 16 и 17 марта, а также на 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU