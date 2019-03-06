2019-03-06T10:19:36+03:00
Общество

В Тюмени за февраль родилось 935 малышей

В прошлые годы новорожденных на свет появлялось больше
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В самый короткий месяц года в Тюмени родилось 935 детей. Об этом сообщили в комитете загс администрации города Тюмени. Всего с начала года было зарегистрировано 1987 малышей (2023 в прошлом году).

Стоит отметить, что новорожденных меньше, чем в прошлые годы. Так, в феврале 2018 в областной столице родился 951 малыш, а еще год назад самых маленьких жителей стало больше на 948.

Брачными узами свой союз связали 342 пары. Кстати, в День всех влюбленных, мужем и женой пожелали стать 70 тюменцев. За первые два месяца 2019 года в Тюмени сыграно 637 свадеб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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