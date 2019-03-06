2019-03-06T09:35:33+03:00
Общество

В тюменской налоговой назначили нового руководителя

Должность заняла экс-заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова
Лидия Шумкова
Поделиться:
Должность руководителя заняла Татьяна Чалилова. Фото с сайта www.nalog.ruДолжность руководителя заняла Татьяна Чалилова. Фото с сайта www.nalog.ru
Изменить размер текста:

В УФНС России по Тюменской области назначили нового руководителя вместо уволившейся в августе прошлого года Татьяны Зыковой. Приказ о назначении в Министерстве финансов РФ подписали накануне, 5 марта.

Должность руководителя заняла Татьяна Чалилова. Как сообщили в налоговой, она с 9 августа прошлого года исполняла обязанности руководителя УФНС России по Тюменской области, а в налоговых органах работала с 1995 года.

С 2002 по 2008 год Татьяна Чалилова была заместителем руководителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по крупнейшим налогоплательщикам по Тюменской области. С 2013 года замещала должность начальника отдела контрольной работы по мониторингу крупнейших налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области. А 14 июля 2014 года была назначена заместителем руководителя УФНС России по Тюменской области. На сегодняшний день она имеет классный чин – советник государственной гражданской службы 1 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские подростки из «группы риска» посоревнуются в мине-футболе
В Тюмени за февраль родилось 935 малышей
Тюменские школьники станут вожатыми в детских лагерях
Тюменская область в шесть раз увеличила внешнеторговый товарооборот с Австрией
В Тюменской области стартовал набор волонтеров цифровизации
Спасатели эвакуировали 28 человек из горящей многоэтажки Тюмени
У более 500 тюменцев за прошлый год диагностировали глаукому
В Тюмени погаснут сразу несколько светофоров
Юные тюменцы могут стать участниками конкурса «Если бы я был Президентом»
Погода в Тюмени 6 марта: возможен снег с дождем
Александр Моор предложил гостям из Германии рассмотреть несколько направлений сотрудничества
Германия готова продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областью
Внешнеторговый оборот Тюменской области с Германией в 2018 году составил 738 млн долларов
Тюменским предпринимателям расскажут , как подготовиться к налоговой проверке
Тоболяки рассказали, что хотят видеть в Аптекарском саду
На реке Туре в Тюменской области выявили нелегальную переправу
В одном из дворов Тюмени снежной лавиной поломало скамейку
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области новый руководитель
Тюменская бабушка выжила, выпав из окна третьего этажа
Кассир одного из банков Тюмени присвоила более 1,8 млн. рублей
Кому Тюменская область уступила лидерство в рейтинге качества автодорог
В Тюмени после ремонта открылся центральный офис Сбербанка
Тюменский предприниматель "подселил" к матери 75 гастарбайтеров
В детских садах Тюмени появятся игровые площадки с героями сказки «Конек-Горбунок»
Тюменскую группу разбойников отправили за решетку