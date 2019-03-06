В тюменской налоговой назначили нового руководителя

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-06T09:35:33+03:00

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В УФНС России по Тюменской области назначили нового руководителя вместо уволившейся в августе прошлого года Татьяны Зыковой. Приказ о назначении в Министерстве финансов РФ подписали накануне, 5 марта.

Должность руководителя заняла Татьяна Чалилова. Как сообщили в налоговой, она с 9 августа прошлого года исполняла обязанности руководителя УФНС России по Тюменской области, а в налоговых органах работала с 1995 года.

С 2002 по 2008 год Татьяна Чалилова была заместителем руководителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по крупнейшим налогоплательщикам по Тюменской области. С 2013 года замещала должность начальника отдела контрольной работы по мониторингу крупнейших налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области. А 14 июля 2014 года была назначена заместителем руководителя УФНС России по Тюменской области. На сегодняшний день она имеет классный чин – советник государственной гражданской службы 1 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU