2019-03-06T08:57:53+03:00
Общество

Тюменские школьники станут вожатыми в детских лагерях

В области открывается «Школа капитанов»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских школьники станут вожатыми в детских лагеряхТюменских школьники станут вожатыми в детских лагеряхФото: pixabay.com
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Более 400 школьников в возрасте 14-17 лет примут участие в «Школе капитанов», которая стартует 10 марта в детском центре «Грин-Ландия». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, ребята планируют стать вожатыми лагерей с дневным пребыванием детей. Знаниями с участниками «Школы» поделятся педагоги центра и опытные вожатые детского лагеря «Алые паруса».

По словам организаторов, ребят ждёт насыщенная программа обучения с мастер-классами, авторскими мероприятиями, лекциями и положительными эмоциями. Также в 2019 году школьники пройдут новый курс по развитию надпрофессиональных компетенций (soft skills), где научатся работать в команде и получат навыки креативности, критического мышления и коммуникативных навыков.

Как отметила одна из выпускниц «Школы капитанов» Лена Терёхина, после обучения на курсах помощников, для неё занятия – бесценный опыт, полученный у команды профессионалов-капитанов.

- После обучения на курсах помощников вожатых я проработала несколько смен в школьном лагере и была дворовым вожатым с «Капитанами Двора», - отметила она.

Кроме того, весной планируются выездные курсы помощников вожатых в муниципальные районы юга Тюменской области. По окончании обучения ребят ждёт аттестация с выдачей свидетельства об освоении дополнительной образовательной программы «Областная школа подготовки помощников вожатых».

Подробности о «Школе капитанов» можно узнать по телефону 8(982)940-13-88 или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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