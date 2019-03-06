Тюменская область в шесть раз увеличила внешнеторговый товарооборот с Австрией

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-06T10:12:30+03:00

Последний раз австрийские партнеры были в Тюмени одиннадцать лет назад. Фото пресс-службы правительства Тюменской области

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В Тюмени состоялась встреча главы региона Александра Моора с чрезвычайным и полномочным послом Австрии в Российской Федерации Йоханнесом Айгнером. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере медицинского и делового туризма.

- Тюменская область - один из наиболее стабильных в экономическом и социальном плане регионов. Темпы роста экономики превышают среднероссийские. Основной фактор позитивной динамики - развитие промышленности, - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона рассказал о крупнейших инвестиционных проектах последних лет. Среди них - Антипинский нефтеперерабатывающий завод, Тобольск-Полимер, УГМК-сталь, Тюменском фанерном заводе и других.

Глава региона отметил, что сотрудничество области с Австрией развивается по ряду направлений уже с 1992 года. Так, в 2007 году был подписан контракт на покупку областью крупного рогатого скота. Местные животноводы прошли курсы повышения квалификации с выездом на предприятия Австрии.

Почти в шесть раз вырос внешнеторговый товарооборот с Австрией по итогам 2018 года, составив чуть более 11 миллионов долларов США. Преимущественно экспортируются древесина и изделия из нее. Из Австрии импортируется оборудование, комплектующие, механические устройства, электрические машины.

В свою очередь, Йоханнес Айгнер отметил, что в Австрии присутствуют компании, имеющие опыт работы в нефтегазовом машиностроении, деревопереработке. Они могли бы стань потенциальными инвесторами.

В заключении встречи стороны договорились запланировать визит австрийской делегации на территорию Тюменской области в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU