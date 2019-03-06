2019-03-06T08:13:21+03:00
Общество

В Тюменской области стартовал набор волонтеров цифровизации

Они помогут тем, у кого возникнут проблемы с подключением специального оборудования
Марина Васильева
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Принять участие в масштабной кампании по цифровизации может любой желающий. Фото регионального управления массовых коммуникацийПринять участие в масштабной кампании по цифровизации может любой желающий. Фото регионального управления массовых коммуникаций
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С 15 апреля на территории Тюменской области начнется отключение аналогового эфирного вещания. В подключении приемного цифрового оборудования жителям региона помогут волонтеры.

Волонтером может стать каждый желающий житель Тюмени, прошедший специальное обучение. Курс предполагает изучение общих правил подключения и настройки цифровых приставок. Зарегистрироваться волонтером можно по ссылке.

В работу по оказанию помощи в подключении и набору волонтеров уже присоединились известные в региона общественные организации - Студенческий совет Тюменской области, "Молодая гвардия", Строительные отряды Тюменской области.

Воспользоваться помощь волонтеров можно оставив заявку, позвонив на региональную «горячую линию»: 8-800-234-35-22. Здесь жителей региона также могут проконсультировать по вопросам приобретения необходимого оборудования и ответят на все интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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