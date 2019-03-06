В Тюменской области стартовал набор волонтеров цифровизации
С 15 апреля на территории Тюменской области начнется отключение аналогового эфирного вещания. В подключении приемного цифрового оборудования жителям региона помогут волонтеры.
Волонтером может стать каждый желающий житель Тюмени, прошедший специальное обучение. Курс предполагает изучение общих правил подключения и настройки цифровых приставок. Зарегистрироваться волонтером можно по ссылке.
В работу по оказанию помощи в подключении и набору волонтеров уже присоединились известные в региона общественные организации - Студенческий совет Тюменской области, "Молодая гвардия", Строительные отряды Тюменской области.
Воспользоваться помощь волонтеров можно оставив заявку, позвонив на региональную «горячую линию»: 8-800-234-35-22. Здесь жителей региона также могут проконсультировать по вопросам приобретения необходимого оборудования и ответят на все интересующие вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU