2019-03-06T07:27:24+03:00
Происшествия

Спасатели эвакуировали 28 человек из горящей многоэтажки Тюмени

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание за 1- минут
Марина Васильева
Поделиться:
Помощь МЧС оказали сотрудники газодымозащитной службы с комплексом «Маяк спасателя». Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской областиПомощь МЧС оказали сотрудники газодымозащитной службы с комплексом «Маяк спасателя». Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области
Изменить размер текста:

Накануне, 5 марта, в одном из многоквартирных домов Тюмени произошел пожар. Загорелся балкон трехкомнатной квартиры девятиэтажки, находящей на улице Ямской.

- Вызов на пульт диспетчера поступил 5-го марта в 17 часов 14 минуты. Звонивший сообщил, что произошло возгорание на балконе, - отметили в пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение 10 минут. Огнем был поврежден балкон по всей площади, а также внутренняя отделка квартиры на площади три квадратных метра и также балкон прилежащей квартиры по всей площади.

Всего в тушении было задействовано 24 человека личного состава и 8 единиц основной и специальной техники пожарно-спасательных частей Тюменского гарнизона. Огнеборцам удалось спасти квартиры, из которых эвакуировано 28 человек, пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают ущерб, нанесенный пожаром.Причиной возгорания стало, неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У более 500 тюменцев за прошлый год диагностировали глаукому
В Тюмени погаснут сразу несколько светофоров
Юные тюменцы могут стать участниками конкурса «Если бы я был Президентом»
Погода в Тюмени 6 марта: возможен снег с дождем
Александр Моор предложил гостям из Германии рассмотреть несколько направлений сотрудничества
Германия готова продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областью
Внешнеторговый оборот Тюменской области с Германией в 2018 году составил 738 млн долларов
Тюменским предпринимателям расскажут , как подготовиться к налоговой проверке
Тоболяки рассказали, что хотят видеть в Аптекарском саду
На реке Туре в Тюменской области выявили нелегальную переправу
В одном из дворов Тюмени снежной лавиной поломало скамейку
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области новый руководитель
Тюменская бабушка выжила, выпав из окна третьего этажа
Кассир одного из банков Тюмени присвоила более 1,8 млн. рублей
Кому Тюменская область уступила лидерство в рейтинге качества автодорог
В Тюмени после ремонта открылся центральный офис Сбербанка
Тюменский предприниматель "подселил" к матери 75 гастарбайтеров
В детских садах Тюмени появятся игровые площадки с героями сказки «Конек-Горбунок»
Тюменскую группу разбойников отправили за решетку