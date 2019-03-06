Спасатели эвакуировали 28 человек из горящей многоэтажки Тюмени

СЕГОДНЯ 07:27 2019-03-06T07:27:24+03:00

Помощь МЧС оказали сотрудники газодымозащитной службы с комплексом «Маяк спасателя». Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области

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Накануне, 5 марта, в одном из многоквартирных домов Тюмени произошел пожар. Загорелся балкон трехкомнатной квартиры девятиэтажки, находящей на улице Ямской.

- Вызов на пульт диспетчера поступил 5-го марта в 17 часов 14 минуты. Звонивший сообщил, что произошло возгорание на балконе, - отметили в пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение 10 минут. Огнем был поврежден балкон по всей площади, а также внутренняя отделка квартиры на площади три квадратных метра и также балкон прилежащей квартиры по всей площади.

Всего в тушении было задействовано 24 человека личного состава и 8 единиц основной и специальной техники пожарно-спасательных частей Тюменского гарнизона. Огнеборцам удалось спасти квартиры, из которых эвакуировано 28 человек, пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают ущерб, нанесенный пожаром.Причиной возгорания стало, неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU