Спасатели эвакуировали 28 человек из горящей многоэтажки Тюмени
Накануне, 5 марта, в одном из многоквартирных домов Тюмени произошел пожар. Загорелся балкон трехкомнатной квартиры девятиэтажки, находящей на улице Ямской.
- Вызов на пульт диспетчера поступил 5-го марта в 17 часов 14 минуты. Звонивший сообщил, что произошло возгорание на балконе, - отметили в пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области.
Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение 10 минут. Огнем был поврежден балкон по всей площади, а также внутренняя отделка квартиры на площади три квадратных метра и также балкон прилежащей квартиры по всей площади.
Всего в тушении было задействовано 24 человека личного состава и 8 единиц основной и специальной техники пожарно-спасательных частей Тюменского гарнизона. Огнеборцам удалось спасти квартиры, из которых эвакуировано 28 человек, пострадавших нет.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают ущерб, нанесенный пожаром.Причиной возгорания стало, неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU