СЕГОДНЯ 06:48 2019-03-06T06:51:14+03:00

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Сегодня, 6 марта, в Тюмени погаснут сразу несколько светофоров. В районах города, где расположены объекты, пройдут работы на сетях электроснабжения.

Так, начиная с 8 часов утра погасли светофоры на пересечении улиц Ветеранов труда и пр. Юганский, а также улиц Ветеранов труда и Ватутина. Объекты возобновят свою работу не позднее 17.00.

Начиная с 9 часов будет отключены светофоры на пересечении улиц Червишевский тракт и Ставропольская, на улице Червишевский тракт в районе школы. Уже к 12 часам объекты возобновят работу.

Еще один светофор на пересечении улиц Новоселов и Амурской будет отключен с 13.00 до 17.00, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Представители автотранспортного предприятия призывают пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU