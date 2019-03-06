2019-03-06T05:10:32+03:00
Общество

Погода в Тюмени 6 марта: возможен снег с дождем

Днем столбик термометра поднимется до отметки +2 градуса
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 марта, в Тюмени будет сохраняться преимущественно пасмурная погода. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь со снегом.

Температура воздуха утром составит -15,-7 градусов, днем столбик термометра поднимется до -5, -1 градусов. К вечеру синоптики прогнозируют -1,+2 градусов. Ветер южный от 4,8 до 7 м/cк ночи.

В этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, все весной повеивает", «Дожить до Весновея, а там зима не страшна».

Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой. В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели эвакуировали 28 человек из горящей многоэтажки Тюмени
У более 500 тюменцев за прошлый год диагностировали глаукому
В Тюмени погаснут сразу несколько светофоров
Юные тюменцы могут стать участниками конкурса «Если бы я был Президентом»
Александр Моор предложил гостям из Германии рассмотреть несколько направлений сотрудничества
Германия готова продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областью
Внешнеторговый оборот Тюменской области с Германией в 2018 году составил 738 млн долларов
Тюменским предпринимателям расскажут , как подготовиться к налоговой проверке
Тоболяки рассказали, что хотят видеть в Аптекарском саду
На реке Туре в Тюменской области выявили нелегальную переправу
В одном из дворов Тюмени снежной лавиной поломало скамейку
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области новый руководитель
Тюменская бабушка выжила, выпав из окна третьего этажа
Кассир одного из банков Тюмени присвоила более 1,8 млн. рублей
Кому Тюменская область уступила лидерство в рейтинге качества автодорог
В Тюмени после ремонта открылся центральный офис Сбербанка
Тюменский предприниматель "подселил" к матери 75 гастарбайтеров
В детских садах Тюмени появятся игровые площадки с героями сказки «Конек-Горбунок»
Тюменскую группу разбойников отправили за решетку