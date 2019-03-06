Погода в Тюмени 6 марта: возможен снег с дождем
Сегодня, 6 марта, в Тюмени будет сохраняться преимущественно пасмурная погода. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь со снегом.
Температура воздуха утром составит -15,-7 градусов, днем столбик термометра поднимется до -5, -1 градусов. К вечеру синоптики прогнозируют -1,+2 градусов. Ветер южный от 4,8 до 7 м/cк ночи.
В этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, все весной повеивает", «Дожить до Весновея, а там зима не страшна».
Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой. В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.
ИСТОЧНИК KP.RU