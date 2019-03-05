Александр Моор предложил гостям из Германии рассмотреть несколько направлений сотрудничества

СЕГОДНЯ 19:07 2019-03-05T19:07:28+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с Генеральным консулом ФРГ в Екатеринбурге Штефаном Кайлем и представителями немецких компаний предложил гостям рассмотреть несколько направлений сотрудничества. В их числе – локализация в Тюменской области производств в нефтегазовом машиностроении, приборостроении и нефтесервисе, кооперация в строительной отрасли, реализация проектов по глубокой деревопереработке, сотрудничество в санаторно-курортной сфере.

По словам главы региона, визит деловой делегации Германии послужит хорошим продолжением развития взаимовыгодного экономического, образовательного и культурного сотрудничества.

- Уверен, это придаст дополнительный импульс расширению двусторонних отношений между Тюменской областью и Федеративной Республикой Германия. Мы готовы к активной совместной деятельности в самых разных сферах, – резюмировал губернатор.

Немецкая делегация также планирует посетить и Тобольск. Там Штефан Кайль и представители немецких предприятий проведут встречу с руководством «Сибур Тобольска» и обсудят вопросы стратегического развития и реализации проектов в нефтехимической промышленности. Также немцы планируют посетить достопримечательности Тобольска, в т.ч. Музей императорской семьи и Тобольский кремль.

Напомним, на встрече с главой региона Штефан Кайль подчеркнул, что потенциал сотрудничества не исчерпан. Немецкие предприниматели высоко ценят поддержку, которую им оказывает правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU