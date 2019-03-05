2019-03-05T19:07:28+03:00
Экономика

Александр Моор предложил гостям из Германии рассмотреть несколько направлений сотрудничества

Это придаст дополнительный импульс расширению двусторонних отношений
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Александр Моор предложил гостям из Германии рассмотреть несколько направлений сотрудничестваАлександр Моор предложил гостям из Германии рассмотреть несколько направлений сотрудничестваФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с Генеральным консулом ФРГ в Екатеринбурге Штефаном Кайлем и представителями немецких компаний предложил гостям рассмотреть несколько направлений сотрудничества. В их числе – локализация в Тюменской области производств в нефтегазовом машиностроении, приборостроении и нефтесервисе, кооперация в строительной отрасли, реализация проектов по глубокой деревопереработке, сотрудничество в санаторно-курортной сфере.

По словам главы региона, визит деловой делегации Германии послужит хорошим продолжением развития взаимовыгодного экономического, образовательного и культурного сотрудничества.

- Уверен, это придаст дополнительный импульс расширению двусторонних отношений между Тюменской областью и Федеративной Республикой Германия. Мы готовы к активной совместной деятельности в самых разных сферах, – резюмировал губернатор.

Немецкая делегация также планирует посетить и Тобольск. Там Штефан Кайль и представители немецких предприятий проведут встречу с руководством «Сибур Тобольска» и обсудят вопросы стратегического развития и реализации проектов в нефтехимической промышленности. Также немцы планируют посетить достопримечательности Тобольска, в т.ч. Музей императорской семьи и Тобольский кремль.

Напомним, на встрече с главой региона Штефан Кайль подчеркнул, что потенциал сотрудничества не исчерпан. Немецкие предприниматели высоко ценят поддержку, которую им оказывает правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия готова продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областью
Внешнеторговый оборот Тюменской области с Германией в 2018 году составил 738 млн долларов
Тюменским предпринимателям расскажут , как подготовиться к налоговой проверке
Тоболяки рассказали, что хотят видеть в Аптекарском саду
На реке Туре в Тюменской области выявили нелегальную переправу
В одном из дворов Тюмени снежной лавиной поломало скамейку
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области новый руководитель
Тюменская бабушка выжила, выпав из окна третьего этажа
Кассир одного из банков Тюмени присвоила более 1,8 млн. рублей
Кому Тюменская область уступила лидерство в рейтинге качества автодорог
В Тюмени после ремонта открылся центральный офис Сбербанка
Тюменский предприниматель "подселил" к матери 75 гастарбайтеров
В детских садах Тюмени появятся игровые площадки с героями сказки «Конек-Горбунок»
Тюменскую группу разбойников отправили за решетку