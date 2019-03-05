2019-03-05T18:37:21+03:00
Экономика

Германия готова продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областью

Об этом заявил Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Германия готова продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областьюГермания готова продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областьюФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

За 27 лет активного сотрудничества Тюменской области и Нижней Саксонии (Германия) реализован целый ряд совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, социальной и культурной сферах. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сегодня в нашем регионе с успехом работают такие предприятия с немецкими инвестициями, как «Шаттдекор», «Сибшванк», «Динаэнерджетикс Сибирь», «Кнауф Инсулейшн Тюмень».

По словам губернатора Тюменской области, партнёрство между двумя субъектами развивается также и в области образования. Так, в 2015-2018 годах в регионе при поддержке правительства Тюменской области и Нижней Саксони совместно с академией «Дойла Нинбург ГмбХ» и коллективом Ялуторовского аграрного колледжа успешно реализован пилотный проект по подготовке специалистов для сельского хозяйства.

Как отметил Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль на встрече с главой региона, потенциал сотрудничества не исчерпан, немецкие предприниматели высоко ценят поддержку, которую им оказывает правительство Тюменской области.

- Создание на Тюменской земле предприятий с немецким капиталом имеет большое значение для развития экономического сотрудничества между Тюменской областью и Федеративной Республикой Германия, - подчеркнул Штефан Кайль и подтвердил готовность Германии продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областью.

Напомним, в здании регионального правительства состоялась встреча Генерального консула ФРГ в Екатеринбурге Штефана Кайля и губернатора Александра Моора. Генконсуль отметил, что в Тюменской области создана эффективная система государственной поддержки бизнеса иностранных инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Моор предложил гостям из Германии рассмотреть несколько направлений сотрудничества
Внешнеторговый оборот Тюменской области с Германией в 2018 году составил 738 млн долларов
Тюменским предпринимателям расскажут , как подготовиться к налоговой проверке
Тоболяки рассказали, что хотят видеть в Аптекарском саду
На реке Туре в Тюменской области выявили нелегальную переправу
В одном из дворов Тюмени снежной лавиной поломало скамейку
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области новый руководитель
Тюменская бабушка выжила, выпав из окна третьего этажа
Кассир одного из банков Тюмени присвоила более 1,8 млн. рублей
Кому Тюменская область уступила лидерство в рейтинге качества автодорог
В Тюмени после ремонта открылся центральный офис Сбербанка
Тюменский предприниматель "подселил" к матери 75 гастарбайтеров
В детских садах Тюмени появятся игровые площадки с героями сказки «Конек-Горбунок»
Тюменскую группу разбойников отправили за решетку