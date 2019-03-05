Германия готова продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областью

СЕГОДНЯ 18:37 2019-03-05T18:37:21+03:00

Об этом заявил Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль

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За 27 лет активного сотрудничества Тюменской области и Нижней Саксонии (Германия) реализован целый ряд совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, социальной и культурной сферах. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сегодня в нашем регионе с успехом работают такие предприятия с немецкими инвестициями, как «Шаттдекор», «Сибшванк», «Динаэнерджетикс Сибирь», «Кнауф Инсулейшн Тюмень».

По словам губернатора Тюменской области, партнёрство между двумя субъектами развивается также и в области образования. Так, в 2015-2018 годах в регионе при поддержке правительства Тюменской области и Нижней Саксони совместно с академией «Дойла Нинбург ГмбХ» и коллективом Ялуторовского аграрного колледжа успешно реализован пилотный проект по подготовке специалистов для сельского хозяйства.

Как отметил Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль на встрече с главой региона, потенциал сотрудничества не исчерпан, немецкие предприниматели высоко ценят поддержку, которую им оказывает правительство Тюменской области.

- Создание на Тюменской земле предприятий с немецким капиталом имеет большое значение для развития экономического сотрудничества между Тюменской областью и Федеративной Республикой Германия, - подчеркнул Штефан Кайль и подтвердил готовность Германии продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областью.

Напомним, в здании регионального правительства состоялась встреча Генерального консула ФРГ в Екатеринбурге Штефана Кайля и губернатора Александра Моора. Генконсуль отметил, что в Тюменской области создана эффективная система государственной поддержки бизнеса иностранных инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU