2019-03-05T18:20:03+03:00
Экономика

Внешнеторговый оборот Тюменской области с Германией в 2018 году составил 738 млн долларов

Такие данные приводит Уральское таможенное управление
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Внешнеторговый оборот Тюменской области с Германией в 2018 году составил 738 млн долларовВнешнеторговый оборот Тюменской области с Германией в 2018 году составил 738 млн долларовФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль на встрече с губернатором Александром Моором отметил о том, что в Тюменской области создана эффективная система государственной поддержки бизнеса иностранных инвесторов, и это одно из существенных преимуществ региона.

Глава региона поблагодарил дипломата за визит и назвал основные социально-экономические достижения региона. Так, индекс промпроизводства в 2018 году превысил 110%. По итогам 2017 года зафиксированы рекордные инвестиции – 290 млрд рублей, Тюменская область занимает первое место в Национальном рейтинге инвестклимата. По словам Александра Моора, за последние 10 лет в регионе введено в эксплуатацию свыше 50 крупных предприятий, девять из них открыли иностранные компании, в том числе с немецким капиталом.

- У нас появились такие новые отрасли, как нефтепереработка и нефтегазохимия, производство полимеров, черная металлургия, стекольное и биотехнологическое производство. Сегодня в реестре Тюменской области почти 700 инвестиционных проектов с общей капитализацией около 1,6 триллиона рублей, - подчеркнул глава региона.

Из Германии в Тюменскую область импортируются, в первую очередь, промышленное оборудование различного назначения. Наш регион экспортирует в страну нефтепродукты, полимеры, древесину и изделия из древесины. По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот Тюменской области с Германией за 12 месяцев 2018 года составил 738 миллионов долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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