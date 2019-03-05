Тюменским предпринимателям расскажут , как подготовиться к налоговой проверке

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-05T17:46:16+03:00

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Торгово-промышленная палата Тюменской области 19 марта в 10 утра проведёт семинар для предпринимателей на тему: «Последствия налоговой проверки». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в качестве спикеров выступят: налоговый адвокат, председатель комитета при ТПП Тюменской области Ирина Петухова, адвокат Денис Гермаш, помощник депутата Госдумы РФ Виктор Пильников.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты Елены Авериной, всю информацию, которую бизнесмены получат на семинаре, они смогут применить на практике.

- Аспекты важно знать каждому собственнику и руководителю предприятия, чтобы максимально безопасно осуществлять деятельность, - отметила она.

Во время семинара участники обсудят такие вопросы, как правовая защита от необоснованной налоговой ответственности, период налоговой проверки и срок давности привлечения к уголовной ответственности, субсидиарная ответственность руководителя по налогам в уголовном деле; виды ответственности при банкротстве и срок исковой давности о привлечении к субсидиарной ответственности. Мероприятие пройдёт в здании ТПП Тюменской области по адресу: ул. Хохрякова, 9/1.

Напомним, что с февраля 2019 года тюменские предприниматели с начала февраля приступили к трёхмесячному изучению китайского языка. Специальные курсы для бизнесменов организовала Торгово-промышленная палата Тюменской области. По словам директора Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольги Воллерт, обучение организовано с максимальной практической пользой для бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU