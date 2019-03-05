СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-05T16:35:06+03:00

Тоболяки рассказали, что хотят видеть в Аптекарском саду. Фото мультицентра "Моя территория"

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Лавки местных ремесленников, площадки для творчества и кинотеатр под открытым небом могут появиться в Аптекарском саду Тобольска.

Инициативы горожан обсуждались на дизайн-игре «Новый взгляд на сад», которая прошла в минувшие выходные. 85 тоболяков предлагали идеи по улучшению исторических зон.

В итоге было предложено разделить сад на зоны для спорта, семейного отдыха, просмотра фильмов под открытым небом и творческого развития. Также на встрече отметили, что стоит восстановить пруд, который когда-то был в саду, и высадить лекарственные растения. А так как пространство расположено недалеко от детской школы искусств имени Александра Алябьева, горожане предложили выделить место для пленэра.

Все идеи прослушали московские эксперты дизайн-игры — Александра Мелентьева, архитектор в Центре городской экономики и культуры при МГУ, и Алиса Баранникова, специалист по вовлечению. Разработки и предложения тоболяков будут переданы архитекторам проекта, сообщили в мультицентре «Моя территория».

Обсуждена также реконструкция Базарной площади. Там предложено создать пространство для проведения городских мероприятий круглый год и лавки мастеров, где предприниматели смогут изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU