СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-05T16:02:31+03:00

На реке Туре в Тюменской области выявили нелегальную переправу. Фото ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области

Проезжая по ней, автомобилисты рискуют провалиться под лед

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Несанкционированную переправу через реку Туру выявили сотрудники ГИМС Тюменской области в Ярковском районе. Зимняя дорога находится на 73 километре, в районе деревни Мотуши.

Движение осуществляется по однополосной дороге от окраины деревни в сторону леса. Ледовый путь на десятки километров сокращает расстояние до ближайших населенных пунктов, минуя два тракта.

Трасса расчищена от завалов снега, а значит, пользуется популярностью у местных жителей. Но, все эти обстоятельства не снимают с переправы ее неофициальный статус. Она не соответствует требованиям безопасности. С приходом тепла вероятность провала под лед автомобиля или другой техники, возникновения экстренной ситуации увеличивается кратно, - отметили в пресс-службе ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области.

- На нелегальной переправе никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин или трещин, припорошенных снегом, - отмечает начальник Центра ГИМС МЧС области Сергей Каплин.

Информация о зимнике с требованием ликвидировать дорогу, будет направлена в районную администрацию.

Пока в регионе действует восемь санкционированных ледовых переправ. Прежде чем допустить их к эксплуатации сотрудники ГИМС провели замеры толщины льда и определили максимально допустимую нагрузку на него.

ИСТОЧНИК KP.RU