На реке Туре в Тюменской области выявили нелегальную переправу
Несанкционированную переправу через реку Туру выявили сотрудники ГИМС Тюменской области в Ярковском районе. Зимняя дорога находится на 73 километре, в районе деревни Мотуши.
Движение осуществляется по однополосной дороге от окраины деревни в сторону леса. Ледовый путь на десятки километров сокращает расстояние до ближайших населенных пунктов, минуя два тракта.
Трасса расчищена от завалов снега, а значит, пользуется популярностью у местных жителей. Но, все эти обстоятельства не снимают с переправы ее неофициальный статус. Она не соответствует требованиям безопасности. С приходом тепла вероятность провала под лед автомобиля или другой техники, возникновения экстренной ситуации увеличивается кратно, - отметили в пресс-службе ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области.
- На нелегальной переправе никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин или трещин, припорошенных снегом, - отмечает начальник Центра ГИМС МЧС области Сергей Каплин.
Информация о зимнике с требованием ликвидировать дорогу, будет направлена в районную администрацию.
Пока в регионе действует восемь санкционированных ледовых переправ. Прежде чем допустить их к эксплуатации сотрудники ГИМС провели замеры толщины льда и определили максимально допустимую нагрузку на него.
ИСТОЧНИК KP.RU