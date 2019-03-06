Юные тюменцы могут стать участниками конкурса «Если бы я был Президентом»

СЕГОДНЯ 05:52 2019-03-06T05:52:59+03:00

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В середине январе по всей стране стартовал всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом». Участие в нем могу принять и активные молодые жители Тюменской области.

Конкурс проводится АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания. Он направлен на повышение правовой грамотности и электоральной активности молодежи.

Одной из целей конкурса также является формирование предложений, в том числе наказов молодых граждан Президенту Российской Федерации на период с 2018 по 2024 год. Свои инициативы претенденты на победу могут представить в четырех номинациях: эссе, рисунок, видеоролик и проект.

Принять участие в конкурсе могут молодые граждане в возрасте от 6 до 17 лет. Это учащиеся общеобразовательных организаций, средних профессиональных образовательных учреждений, студенты высших учебных заведений, учащиеся организаций дополнительного образования и курсанты военных и правоохранительных вузов.

Итоги конкурса будут подведены в апреле 2019 года в рамках Всероссийского молодежного законотворческого форума, отмечают организаторы. Заявки на конкурс принимаются до 18 марта 2019 года на сайте конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU