2019-03-06T05:52:59+03:00
Общество

Юные тюменцы могут стать участниками конкурса «Если бы я был Президентом»

Победителей определят в четырех творческих номинациях
Марина Васильева
Поделиться:
Заявки на конкурс принимаются до 18 марта. Фото konkurs-president.ruЗаявки на конкурс принимаются до 18 марта. Фото konkurs-president.ru
Изменить размер текста:

В середине январе по всей стране стартовал всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом». Участие в нем могу принять и активные молодые жители Тюменской области.

Конкурс проводится АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания. Он направлен на повышение правовой грамотности и электоральной активности молодежи.

Одной из целей конкурса также является формирование предложений, в том числе наказов молодых граждан Президенту Российской Федерации на период с 2018 по 2024 год. Свои инициативы претенденты на победу могут представить в четырех номинациях: эссе, рисунок, видеоролик и проект.

Принять участие в конкурсе могут молодые граждане в возрасте от 6 до 17 лет. Это учащиеся общеобразовательных организаций, средних профессиональных образовательных учреждений, студенты высших учебных заведений, учащиеся организаций дополнительного образования и курсанты военных и правоохранительных вузов.

Итоги конкурса будут подведены в апреле 2019 года в рамках Всероссийского молодежного законотворческого форума, отмечают организаторы. Заявки на конкурс принимаются до 18 марта 2019 года на сайте конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели эвакуировали 28 человек из горящей многоэтажки Тюмени
У более 500 тюменцев за прошлый год диагностировали глаукому
В Тюмени погаснут сразу несколько светофоров
Погода в Тюмени 6 марта: возможен снег с дождем
Александр Моор предложил гостям из Германии рассмотреть несколько направлений сотрудничества
Германия готова продолжать взаимовыгодное партнёрство с Тюменской областью
Внешнеторговый оборот Тюменской области с Германией в 2018 году составил 738 млн долларов
Тюменским предпринимателям расскажут , как подготовиться к налоговой проверке
Тоболяки рассказали, что хотят видеть в Аптекарском саду
На реке Туре в Тюменской области выявили нелегальную переправу
В одном из дворов Тюмени снежной лавиной поломало скамейку
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области новый руководитель
Тюменская бабушка выжила, выпав из окна третьего этажа
Кассир одного из банков Тюмени присвоила более 1,8 млн. рублей
Кому Тюменская область уступила лидерство в рейтинге качества автодорог
В Тюмени после ремонта открылся центральный офис Сбербанка
Тюменский предприниматель "подселил" к матери 75 гастарбайтеров
В детских садах Тюмени появятся игровые площадки с героями сказки «Конек-Горбунок»
Тюменскую группу разбойников отправили за решетку