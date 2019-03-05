В одном из дворов Тюмени снежной лавиной поломало скамейку
В одном из дворов Тюмени с крыши на скамейку свалилась глыба снега. Деревянная лавочка не выдержала и сломалась. Проломлены и сиденье и спинка.
Инцидент произошел у дома №26 на проезде Геологоразведчиков. Об этом в социальных сетях сообщила жительница дома Татьяна Сурмятова. Она выложила фото, возмутившись, что булыжники льда, величиной с баскетбольный мяч, упали с крыши днем.
- Вот так работают коммунальные службы в Тюмени! Благо не произошло трагедии и бабушки не успели ещё выползти на свою любимую лавочку погреться на солнышке. Посмотрите что осталось от лавочки. К подъезду не подойти уже вторые сутки. Весна пришла, одеваем каски. Только навряд ли они спасут, - отмечает тюменка.
Горожане согласны с тем, что жильцам очень повезло и снег никому не свалился на голову. Страшно подумать, что могло бы быть.
- Там могла сидеть молодая мама с коляской, - предположила горожанка Анна С.
А Юлия Ш. рассказала, что в ее доме управляющая компания повесила бумажные листки А4 с предупреждением о возможном сходе снега. И все.
С другой стороны жители района Дома Обороны рассказали, что в их домах уже несколько дней рабочие ходят по крышам и сбивают сосульки.
Как бы там не было в период таяния снега горожанам стоит быть внимательными, не ходить вдоль домов и не оставлять у стен автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU