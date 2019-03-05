В одном из дворов Тюмени снежной лавиной поломало скамейку

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-05T15:34:03+03:00

Чудом в этом момент рядом с подъездом никого не было

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В одном из дворов Тюмени с крыши на скамейку свалилась глыба снега. Деревянная лавочка не выдержала и сломалась. Проломлены и сиденье и спинка.

Инцидент произошел у дома №26 на проезде Геологоразведчиков. Об этом в социальных сетях сообщила жительница дома Татьяна Сурмятова. Она выложила фото, возмутившись, что булыжники льда, величиной с баскетбольный мяч, упали с крыши днем.

- Вот так работают коммунальные службы в Тюмени! Благо не произошло трагедии и бабушки не успели ещё выползти на свою любимую лавочку погреться на солнышке. Посмотрите что осталось от лавочки. К подъезду не подойти уже вторые сутки. Весна пришла, одеваем каски. Только навряд ли они спасут, - отмечает тюменка.

Горожане согласны с тем, что жильцам очень повезло и снег никому не свалился на голову. Страшно подумать, что могло бы быть.

- Там могла сидеть молодая мама с коляской, - предположила горожанка Анна С.

А Юлия Ш. рассказала, что в ее доме управляющая компания повесила бумажные листки А4 с предупреждением о возможном сходе снега. И все.

С другой стороны жители района Дома Обороны рассказали, что в их домах уже несколько дней рабочие ходят по крышам и сбивают сосульки.

Как бы там не было в период таяния снега горожанам стоит быть внимательными, не ходить вдоль домов и не оставлять у стен автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU