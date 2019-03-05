В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области новый руководитель
Распоряжение о назначении подписано губернатором Александром Моором
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В правительстве Тюменской области новые кадровые назначения. Региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства возглавил Антон Фирсов. Распоряжение о назначении сегодня, 5 марта, подписал губернатор Александр Моор.
Обязанности руководителя департамента исполнял заместитель директора Алексей Майер, уточнили в пресс-службе главы региона. Прежний глава департамента Михаил Гилев в 2018 году перешел на работу в Министерство строительства и ЖКХ России.
Антон Фирсов трудился работал замом гендиректора АО «Тюменьэнерго» – руководителем филиала «Тюменские распределительные сети».
ИСТОЧНИК KP.RU