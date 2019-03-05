Тюменская бабушка осталась жива, выпав из окна третьего этажа

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-05T14:50:10+03:00

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Тюменская бабушка, выпавшая из окна третьего этажа, находится в состоянии средней степени тяжести. Она сама дышит и получает всю необходимую помощь.

Инцидент с 83-летней старушкой произошел днем 2 марта в доме по улице Ямской. Женщину госпитализировали в областную клиническую больницу №2.

- Пострадавшую с сочетанной травмой госпитализировали в реанимацию. Сейчас состояние стабилизировано и оценивается как средней степени тяжести, - отметила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что пока признаков, свидетельствующих о криминальном характере произошедшего, не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU