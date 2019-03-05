Тюменская бабушка осталась жива, выпав из окна третьего этажа
Тюменская бабушка, выпавшая из окна третьего этажа, находится в состоянии средней степени тяжести. Она сама дышит и получает всю необходимую помощь.
Инцидент с 83-летней старушкой произошел днем 2 марта в доме по улице Ямской. Женщину госпитализировали в областную клиническую больницу №2.
- Пострадавшую с сочетанной травмой госпитализировали в реанимацию. Сейчас состояние стабилизировано и оценивается как средней степени тяжести, - отметила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.
В пресс-службе городской полиции уточнили, что пока признаков, свидетельствующих о криминальном характере произошедшего, не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU