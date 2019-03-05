Кассир одного из банков Тюмени присвоила более 1,8 млн. рублей

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-05T14:31:56+03:00

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Кассира одного из банков Тюмени обвиняют в присвоении более 1,8 млн. рублей. Такую сумму заведующая кассой похитила с сентября 2017 года по август 2018 года. Деньги она тратила на гашение кредитов в других банках, а также покупку продуктов и другие товары.

В октябре 2018 года у банка была отозвана лицензия и назначена временная администрация. В ноябре в ходе ревизии выявлена недостача. Сын внес за свою мать в счет возмещения ущерба более 1 млн. рублей. На оставшуюся сумму заявлен гражданский иск.

По данному уголовному делу прокуратура утвердила обвинение и направила материалы в суд. Санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере) предусматривает лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей, сообщили в облпрокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU