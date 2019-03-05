Кому Тюменская область уступила лидерство в рейтинге качества автодорог

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-05T14:05:08+03:00

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Тюменская область заняла второе место в России по степени удовлетворенности дорог жителями региона. На первом месте оказалась Чечня.

Опрос населения проводили по всей стране, а его итоги озвучены на всероссийском совещании в Москве посвященном реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

47% опрошенных тюменцев высказались, что их полностью устраивает качество региональных и местных дорог, ещё 41% ответили, что есть небольшие замечания к качеству. И только 12% из считают. что дороги плохого качества и нуждаются в срочном ремонте.

Несмотря на высокую оценку качества, дорожный ремонт в Тюменской области будет продолжен, сообщили в Главном управление строительства региона. В 2019 году в нацпроект включены дороги всех 26 муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU