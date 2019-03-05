Тюменский предприниматель "подселил" к матери 75 гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-05T13:33:40+03:00

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Директора одной из фирм Тюмени обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Он фиктивно поставил на учет 75 работавших у него мигрантов из Кыргызстана и Узбекистана в доме своей матери.

Фактически работники по данному адресу не жили, поэтому по данному факту было возбуждено уголовное дело на основании ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ).

Прокуратура Центрального округа уже утвердила обвинение и направила материалы мировому судье для рассмотрения. 40-летнему предпринимателю грозит несколько видов наказаний - от штрафа до 500 тыс. рублей до лишения свободы до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU