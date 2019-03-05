2019-03-05T13:02:11+03:00
Общество

В детских садах Тюмени появятся игровые площадки с героями сказки «Конек-Горбунок»

Первый комплекс начнут устанавливать уже весной
Маргарита КАЛИНКИНА
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В детских садах Тюмени появятся игровые площадки с героями сказки «Конек-Горбунок». Фото duma72.ruВ детских садах Тюмени появятся игровые площадки с героями сказки «Конек-Горбунок». Фото duma72.ru
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Игровые площадки с героями сказки «Конек-Горбунок» появятся в детских садах Тюмени. Новую линейку игрового оборудования по мотивам сказки Ершова специально делает компания из Первоуральска.

Первая горка «Рыба-Кит», качалка «Конек-Горбунок» и скамья «Жар-Птица» уже готовы. В ближайшее время оборудование будет отправлено в Тюмень, общий вес груза составил пять тонн.

Заказ сделан Тюменским отделением партии «Единая Россия» в рамках проекта «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок», который охватывает сферы культуры, образования, бизнеса.

Председатель общественного совета проекта «Детские сады — детям» Николай Токарчук и председатель думы поселка Андреевский Рустам Арипов побывали на производстве и посмотрели готовую продукцию.

- В будущем линейка оборудования игровых комплексов будет расширена, появятся и другие герои сказки, — рассказал Николай Токарчук. — Вся продукция соответствует ГОСТу, производится из тюменской древесины.

Первый игровой комплекс установят в детском саду №110. Его открытие планируется 1 июня, в День защиты детей. Для малышей будет организован праздник с играми и квестами по мотивам ершовской сказки.

Тематические игровые площадки планируется устанавливать не только в Тюмени. Уже известно, что один из комплексов отправится в село Бухтал Нижнетавдинского района, к многодетной семье Лазаревых. В июне 2017 года для Константина и Дианы в рамках проекта «Единой России» «Дом для молодой многодетной сельской семьи» был построен новый двухэтажный дом. Тогда у супругов было семь детей, сейчас уж восемь. Дети – погодки, обычно играют одной большой компанией.

- «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» — уникальный проект. Он решает многоплановые задачи и способствует активизации семейного и детского туризма, развитию дополнительного образования, народных промыслов, малого и среднего бизнеса, поддержке театров. Он также тесно взаимодействует с социальными проектами «Дом для молодой многодетной сельской семьи» и «Новая школа», - отметил секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России», координатор регионального партпроекта Андрей Артюхов.

Он также подчеркнул, что Конек – региональный бренд, яркий, самобытный, но пока недооцененный.

- В наших силах изменить ситуацию, уверен, что в регионе немало увлеченных людей, которые будут этому способствовать, - подчеркнул Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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