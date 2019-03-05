Тюменскую преступную группировку за серию разбоев отправили за решетку

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-05T12:17:11+03:00

Шесть человек в зависимости от тяжести содеянного получили от 4 до 17 лет

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Группу тюменских разбойников, вымогателей и убийц отправили за решетку. Шесть человек в зависимости от тяжести содеянного получили от 4 до 17 лет.

Мужчины 39, 38, 33, 29 и 27 лет разными составами совершали преступления против личности. С ноября 2015 года по июнь 2016 года они были соучастниками преступника Никиты Коноваля, которого уже осудили за эти же преступления на 18 лет лишения свободы.

Группа совершала кражи, занималась разбоями, мошенничеством и вымогательствами. На их счету также убийство 24-летнего тюменца Никиты Шеина. Он грозился разоблачить преступников и они жестоко зарезали молодого человека. Дело Коноваля было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Самым активным его сообщником был 29-летний предприниматель из Тюменского района, который участвовал во всех девяти преступлениях.

Например, он и Коноваль в январе 2016 года вымогали 25 тысяч рублей у тюменца, которого ночью вывезли на кладбище и поставили на колени у вырытой могилы, требуя под угрозой убийства денег. В апреле того же года к парочке присоединился 27-летний сообщник и они, обманув 24-летнего предпринимателя, похитили у коммерческой фирмы два дизельных генератора общей стоимостью более 2,6 млн. рублей.

Кроме лишения свободы суд взыскал с троих осужденных, признанных виновными в убийстве, 1 млн. рублей в пользу отца погибшего. А с одного из них взыскано еще 10 тысяч рублей в пользу потерпевшего за самоуправные действия, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU