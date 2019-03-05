2019-03-05T10:58:16+03:00
Общество

Губернатор Александр Моор призвал тюменцев делиться историями о достойных земляках

Первым героем социального проекта стал уролог Алексей Лутков
Маргарита КАЛИНКИНА
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Губернатор Александр Моор призвал тюменцев делиться историями о достойных землякахГубернатор Александр Моор призвал тюменцев делиться историями о достойных земляках
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Жители Тюменской области могут поделиться историями про достойных людей нашего региона. К этому призвал земляков губернатор Александр Моор. На своих страницах в социальных сетях он рассказал про тюменского доктора, который лечит и спасает жизни людей, когда дело уже кажется безнадежным.

- Уролог Алексей Лутков за годы своей работы спас сотни малышей из разных регионов. Шестилетнюю Катю из Оренбурга оперировали уже три раза, но болезнь мочеточника только прогрессировала. Это могло привести к его удалению. Доктор Лутков прооперировал девочку, несмотря на осложнения из-за предыдущих операций. Он успешно пересадил ей мочеточник, и Катя уехала домой здоровая, - отметил Александр Викторович.

Таких случаев у Алексея Луткова много, и в каждом он успешно помогает больным. Алексей работает в Областной клинической больнице №1 и регулярно проходит обучение за границей, а изученные методики он применяет в своих операциях.

Новое оборудование в клиниках, профессиональные врачи, современные методики лечения — все это позволяет тюменским докторам помогать больным со всей России и даже других стран.

- Благодаря таким специалистам, как Алексей, Тюменская область с каждым днём становится лучше. Запускаю рубрику #людирегиона72. Делитесь своими историями про достойных людей в Тюменской области под этим хештегом, - призвал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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