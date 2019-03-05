В Тюменской области за 2018-й год вырастили более трех тысяч тонн рыбы

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-05T12:00:39+03:00

В Тюменской области в 2018 году вырастили более 3-х тысяч тонн рыбы Фото: pixabay.com

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В Тюменской области в 2018 году вырастили более 3-х тысяч тонн рыбы, по данному направлению регион занял вторую строчку среди всех регионов УФО. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, всего на территории региона было выращено 8,8 тысяч тонн рыбы, доля Тюменской области в общей объёме производства – 35%.

Карпа в регионе вырастили 956 тонн, что на 264 тонны больше уровня 2017 года. Пеляди вырастили 917 тонн, щуки – 389 тонн (на 182 тонны больше), осетровых – 20 тонн, прочих (в т.ч. и сома) – 802 тонны. Объём зарыбления рыбоводных участков с 2016 года увеличился в 1,5 раза, он составил 173 млн штук личинок и молоды сиговых, карповых и других видов рыб. Увеличению объёма зарыбления способствует и поддержка правительства Тюменской области в части предоставления субсидий на приобретение рыбопосадочного материала.

Пригодный для выращивания рыбы рыбохозяйственный фонд Тюменской области составляет порядка 200 тыс. гектаров. Сегодня в рыбохозяйственный оборот введено 184 рыбоводных участка, общей площадью 62 тыс. гектаров. Товарное рыбоводство на территории Тюменской области осуществляют 78 рыбоводных хозяйств, основной объем выращивания рыбы (порядка 1700 тонн) приходится на Сладковский и Казанский районы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что сотрудники Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства продолжают заниматься воспроизводством водных биоресурсов. Они выращивают стерлядь и выпускают её в Обской речной бассейн. В прошлом году сладковцы выпустили более 20 тыс. молоди стерляди, годом раньше – более 7 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU