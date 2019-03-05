Новый взвод ГИБДД выявил около 300 нарушений на дорогах Тюменской области

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-05T10:42:34+03:00

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У специализированного взвода Дорожно-патрульной службы ГИБДД Тюменской области уже есть первые результаты. Шесть нарядов в минувшие выходные выезжали в Исетский, Тюменский, Ярковский районы, Заводоуковск и Ялуторовск и выявили 298 нарушений ПДД.

В частности, отстранены от управления транспортом 13 водителей в состоянии опьянения, 5 автомобилистов, не имеющих права управления транспортом, 84 водителя привлечены к административной ответственности за превышение скорости на трассах.

Специализированный взвод действует с 1 марта и входит в состав полка ДПС областной Госавтоинспекции. Его задача - нести службу на трассах региона, сопровождать колонны автобусов с детьми, оказывать помощь в обеспечении дорожной безопасности в тех территориях, где происходит рост аварий, сообщили в областной Госавтоинспекции. Для нового подразделения приобретены патрульные автомобили в рамках областной программы «Повышение безопасности дорожного движения». Руководит взводом майор полиции Андрей Бетц.

ИСТОЧНИК KP.RU