Предприятие «Сорокинские сыры» закупило 58 голов крупного рогатого скота

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-05T10:36:52+03:00

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В Сорокинском районе с успехом реализован инвестиционный проект по расширению действующего бизнеса. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компания «Сорокинские сыры» закупила 58 голов крупного рогатого скота – нетелей чёрно-пёстрой породы российского прохождения. Кроме того, на сельхозпредприятии построен и реконструирован коровник.

Расширение действующего бизнеса стало возможным благодаря организационной и финансовой поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Общий объём инвестиций в этот проект составил 7,52 млн рублей, больше половины из которых – средства инвестиционного займа Инвестиционного агентства. Благодаря реализации проекта появилось четыре новых рабочих места.

Напомним, осенью 2018 года в Сорокинском районе открылись придорожное кафе «Зодиак» и магазин повседневного спроса, которое открыл предприниматель Даур Хамитов на трассе межмуниципального значения Викулово-Большое Сорокино-Ишим. Местные жители были довольны открытием магазина, т.к. в деревне Рядовичи его долгое время не было. Предприниматель выполнил большую работу по ремонту и благоустройству арендуемого помещения: подключил электричество, провёл внутреннюю отделку и закупил оборудование и мебель. Благодаря проекту было создано два рабочих места. В планах предпринимателя расширение меню и приобретение караоке-системы.

Ещё один придорожный комплекс открылся на 85-м км Тобольского тракта в селе Покровском. В двухэтажном современном кемпинге расположены 20 гостиничных номеров с отдельными санузлами, общественные туалеты и кафе. Здесь же есть и столовая, и небольшой ресторан на 52 места для проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU