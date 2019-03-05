2019-03-05T10:28:45+03:00
Звезды

Тюменский фестиваль уличной музыки FreeMusic может стать более комфортным

Организаторы намерены выиграть материальную поддержку на свои идеи
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский фестиваль уличной музыки FreeMusic может более комфортным. Фото МТЦ КосмосТюменский фестиваль уличной музыки FreeMusic может более комфортным. Фото МТЦ Космос
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Фестиваль уличной музыки FreeMusic может в третий раз состояться в Тюмени.

— Наша команда давно решила, что этот фестиваль должен быть ежегодным. Его формат очень нравится нам, жителям Тюмени, а также битбоксерам и реперами, которые приезжают ради баттлов даже из других городов, — поделился организатор фестиваля, известный тюменский битбоксер Сергей Черня. - Но мне хочется с каждым годом делать организацию FreeMusic лучше и удобнее. Приглашать крутых экспертов, обеспечивать для иногородних участников комфортные условия.

Организаторы фестиваля участвуют в конкурсе творческих проектов и постановки спектаклей «ЦЕХ» от молодежного театрального центра «Космос». Выиграть на идею можно до 500 тысяч рублей.

Также свои силы в конкурсе попробуют тюменские режиссеры. Например, художественный руководитель CrosswayCompanyArts Юлия Вологжанина планирует создать спектакль по творчеству художника Яна Фабра, а режиссер, актриса и руководитель музыкальной группы «Джаст Сьюзи» Сюзанна Иванова хочет поставить спектакль о мексиканской художнице Фриде Кало с использованием мультимедиа.

Отметим, что конкурс проводится для жителей Тюмени и области от 18 до 35 лет. Заявки принимаются до 11 марта. С положением можно ознакомиться тут, а заявку скачать здесь и отправить на grant.kosmos2019@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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