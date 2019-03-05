2019-03-05T09:53:34+03:00
Спорт

Тюменский ХК «Рубин» вышел в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги

Клуб в 1/8 выиграл три матча подряд
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский ХК «Рубин» вышел в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги. Фото ХК «Рубин»Тюменский ХК «Рубин» вышел в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги. Фото ХК «Рубин»
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Тюменский ХК «Рубин» вышел в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги. Клуб выиграл серию до трёх побед (3-0) в рамках 1/8 финала плей-офф. Накануне тюменцы встречались с ХК «Рязань» и выиграли матч со счетом 2:0.

Тюменцы применили тотальный прессинг по всей площадке и им удалось не позволить соперникам создать ничего конструктивного в зоне атаки. После игры рязанские хоккеисты попытались выразить досаду кулачными атаками, но и здесь их ждал отпор, передает пресс-служба «Рубина».

- Безусловно, очень рады сегодняшней победе. Наверное, счет 3-0 в серии не отражает истинной картины. Тех напряжения, самоотверженности и мужского хоккея, который был на льду, - подчеркнул главный тренер «Рубина» Михаил Звягин на пресс-конференции после игры. - Это вдвойне радует и вселяет оптимизм. Рады, что прошли ХК «Рязань» - мощную, организованную команду. Будем ждать своего соперника по четвертьфиналу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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