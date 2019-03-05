Тюменки рассказали, какие подарки хотят на 8 Марта

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-05T09:20:43+03:00

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Ювелирные украшения (43%), косметику или другую парфюмерию (29%) и подарочные сертификаты (23%). Такие подарки станут самыми желанными у тюменок к 8 марта. К такому выводу пришли эксперты Авито, которые провели исследование и выяснили о мечтах горожанок в честь женского праздника. К слову, пристрастия за год не изменились. В 2018 году тюменки предпочитали такие же подарки.

Удивительно, но опрос мужчин показал. что они собираются делать главным образом именно эти подарки. Поздравить прекрасный пол собираются 89% опрошенных мужчин. Они хорошо угадывают пожелания своих женщин и, главным образом, собираются дарить косметику и парфюмерию (38%), ювелирные украшения (31%) и подарочный сертификат (21%). А 1% мужчин подарят автомобили.

Некоторые тюменки сообщили, что ожидают получить в подарок «счастье», «абонемент в тренажерный зал», «вкусный букет», «вечер с любимым», «газовую плиту и холодильник», «красивую статуэтку в цветник», «путевку на Валаам», «сумку», «поход в кино», «толщиномер», а кое-кто заявил, что считает 8 марта оскорблением, так как «я каждый день женщина».

Мужчина тоже поделились собственными вариантами подарков, среди которых, кроме цветов: «билет на спектакль/концерт/в кино», «прыжок с парашютом», «портрет президента в рамке», «забота и внимание», «поход в KFC», «набор для хобби», «электромассажер», «игрушка», «клатч», «деньги», «поход в ресторан», «конфеты».

Большинство мужчин в Тюмени (36%) признались, что на подарок они выделили от 1 до 3 тысяч рублей. Следом идут суммы до 1 тысячи рублей (22%) и от 3 до 5 тысяч рублей (16%). Каждый десятый респондент (12%) собирается потратить 5-10 тысяч рублей. Отдать за подарок больше 10 тысяч готовы 8%. Остальные 6% пока не определились с суммой.

В целом по России поздравлять женщин будут 90% мужчин, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Женщины хотели бы в первую очередь получить ювелирные украшения, косметику и парфюмерию, а также подарочные сертификаты. Мужчины планируют дарить главным образом косметику и парфюмерию, ювелирные украшения и подарочные сертификаты, то есть хорошо угадывают пожелания. Большинство представителей сильного пола (34%) для этих целей выделяют от 1 до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU