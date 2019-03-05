Коммунальщиков призвали за неделю вывезти весь снег из дворов Тюмени
Мартовский снег, который очень обрадовал детей Тюмени, доставил новые хлопоты коммунальщикам. Во дворах и на улицах вновь выросли кучи снега. Восточного округа Ольга Офицерова, комментируя появившийся после выходных фронт работ: заснеженные улицы и дворы.
- В зависимости от количества выпавших осадков снег необходимо вывезти из дворов в течение 7–14 суток, - напомнила начальник санитарного отдела Службы заказчика по благоустройству Восточного округа Ольга Офицерова. - Мы понимаем, что, несмотря на обильное количество осадков, скоро потеплеет, поэтому попросили управляющие компании убрать снег в течение семи дней.
Свежие сугробы порадовали малышей. Фото администрации Тюмени
Напомним, что сообщить о проблемах с уборкой снега жители города могут на портал «Тюмень – наш дом» в соответствующие разделы: «Текущее содержание дворовой территории»/ «Неубранная дворовая территория», «Складирование снега» и «Сосульки на крыше».
ИСТОЧНИК KP.RU