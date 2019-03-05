2019-03-05T08:44:50+03:00
Общество

Коммунальщиков призвали за неделю вывезти весь снег из дворов Тюмени

С наступлением тепла придомовые территории могут "утонуть"
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Коммунальщиков призвали за неделю вывезти весь снег из дворов Тюмени. Фото администрации ТюмениКоммунальщиков призвали за неделю вывезти весь снег из дворов Тюмени. Фото администрации Тюмени
Изменить размер текста:

Мартовский снег, который очень обрадовал детей Тюмени, доставил новые хлопоты коммунальщикам. Во дворах и на улицах вновь выросли кучи снега. Восточного округа Ольга Офицерова, комментируя появившийся после выходных фронт работ: заснеженные улицы и дворы.

- В зависимости от количества выпавших осадков снег необходимо вывезти из дворов в течение 7–14 суток, - напомнила начальник санитарного отдела Службы заказчика по благоустройству Восточного округа Ольга Офицерова. - Мы понимаем, что, несмотря на обильное количество осадков, скоро потеплеет, поэтому попросили управляющие компании убрать снег в течение семи дней.

Свежие сугробы порадовали малышей. Фото администрации Тюмени

Свежие сугробы порадовали малышей. Фото администрации Тюмени

Напомним, что сообщить о проблемах с уборкой снега жители города могут на портал «Тюмень – наш дом» в соответствующие разделы: «Текущее содержание дворовой территории»/ «Неубранная дворовая территория», «Складирование снега» и «Сосульки на крыше».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский ХК «Рубин» вышел в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги
Тюменки рассказали, какие подарки хотят на 8 Марта
«Галамарт» открывается в Тюмени: подушка – за 99, электрический чайник – за 199 рублей
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки
Тюменцам на «прямой» телефонной линии расскажут о банкротстве физических лиц
Главу одного из поселений Тюменской области поймали на отмывании денег
На тюменский завод ежедневно вывозят более 650 тонн мусора
Погода 5 марта в Тюмени: холодает
В Тюменской области в 2019 году отремонтируют около 500 км автодорог
В Правительстве обсудили результаты работы АПК Тюменской области за 2018 год
Молодая тюменка самолечением довела себя до тяжелого приступа
За истязания дочери-инвалида тюменку отправили в колонию
Тюменского терапевта подозревают в мелких взятках