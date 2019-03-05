2019-03-05T07:27:46+03:00
Общество

Тюменцам на «прямой» телефонной линии расскажут о банкротстве физических лиц

Звонки будут принимать 7 марта
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский Росреестр откроет «прямую» телефонную линию о банкротстве физических лиц. Об особенностях этой процедуры жителям региона расскажет исполняющая обязанности начальника отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Елена Вишнякова.

Телефонная линия будет работать 7 марта с 11 до 12 часов по телефону 8(3452) 25-76-50, сообщили в пресс-службе ведомства. Елена Вишнякова готова ответить на любые вопросы по этой теме и разъяснить все нюансы юридической процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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