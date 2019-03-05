Главу одного из поселений Тюменской области поймали на отмывании денег

СЕГОДНЯ 07:21 2019-03-05T07:21:18+03:00

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Главу поселения в Сорокинском районе поймали на хищении из бюджета более 1,2 млн. рублей. Женщину обвиняют в легализации денег.

По мнению следствия, она в 2015 году составила фиктивный договор о трудоустройстве своего сына, проживавшего в Ишиме, в сельхозпредприятии Сорокинского района, а также поддельный договор о предоставлении ему займа на строительство дома. В 2017 году чиновница за сына получила свидетельство о социальной выплате в Большом Сорокино на сумму более 1,2 млн. рублей. Денежные средства были перечислены на открытый в Ишиме банковский счет, обналичены и получены обвиняемой.

Хищение выявлено в 2018 году в ходе проверки прокуратуры Сорокинского района. Было возбуждено уголовное дело, на недостроенный дом наложен арест.

Сейчас Ишимская межрайонная прокуратура утвердила по нему обвинение и материалы направлены в суд для рассмотрения. Экс-чиновнице согласно ч.4 ст.159.2 УК РФ - наиболее тяжкой из предъявленных статей, грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU