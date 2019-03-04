СЕГОДНЯ 21:20 2019-03-04T21:20:29+03:00

В Тюменской области в 2019 году отремонтируют около 500 км автодорог Фото: Татьяна Коркина

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Заместитель начальника ГУС Тюменской области Андрей Чистяков и глава города Руслан Кухарук принимают участие в первом всероссийском совещании национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам Андрея Чистякова, первая дискуссия получилась продуктивной, поднимались вопросы, которые накопились в рамках подготовки региональной программы.

- Этот семинар поможет наладить контакты со всеми ответственными органами власти, кто будет координировать нацпроект. Коллеги продемонстрировали кейсы, успешно реализуемые в других регионах: положительный опыт есть как у Тюменской агломерации, так и у других участников проекта – отметил он.

Национальный проект - продолжение начатой в 2017 году масштабной работы в сфере дорожного хозяйства в субъектах России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 регионов (куда вошла и Тюменская область) стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В Тюмени и Тюменском районе по этой программе отремонтировано более 400 км дорог, в прошлом году завершены работы по ремонту на 182-х объектах общей протяжённостью 179 км и работы по реконструкции 5,9-километровой автодороги «Тюмень-Боровский-Богандинский». По итогам прошлого года нормативное состояние сети увеличилось с 76,9% на 3,13% до 80,03%, ликвидировано 66 аварийно-опасных участков дорог.

В планах на 2019 год – ремонт 337-ми объектов на территории Тюменской области общей протяжённостью около 500 км.

ИСТОЧНИК KP.RU