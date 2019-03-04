В Правительстве обсудили результаты работы АПК Тюменской области за 2018 год

СЕГОДНЯ 20:26 2019-03-04T20:26:03+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл заседание президиума областного правительства, на котором обсудили основные итоги реализации региональной государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса». По словам заместителя главы региона, директора департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова, в 2018 году область сохранила лидерские позиции по производству сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий на душу населения среди регионов УФО. Индекс производства в отрасли по итогам года составил 100,2%, что на 0,8% выше, чем в среднем по России (99,4%).

Как отметил Владимир Чейметов, аграрии не смогли выполнить планы по сбору зерновых и зернобобовых культур.

- Задержка начала полевых работ на две недели, переувлажнение почвы и пониженная температура воздуха не позволили произвести посев в запланированных объемах. В связи с этим, уборка началась с опозданием на 20 дней и проходила в неблагоприятных условиях. Эти и другие факторы привели к потерям урожая, - отметил Владимир Чейметов.

Тем не мерее, животноводы компенсировали потери растениеводов, нарастив производство мяса. По его производству на душу населения в хозяйствах всех категорий за 2018 год Тюменская область заняла второе место в УФО с показателем - 107,8 кг. По словам Владимира Чейметова, после завершения инвестиционных проектов в отрасли значительно вырос объем производства продукции в крупных хозяйствах. Кроме того, в прошлом году введено в эксплуатацию 354 га мелиорированных земель.

В рамках государственной программы развития АПК в селах реализуются и социальные проекты. В 2018 году, благодаря подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий», 96 молодых семей и специалистов на селе улучшили жилищные условия. Также выделены гранты на поддержку социальных инициатив селях. Например, в Упоровском районе в двух сёлах благоустроили зоны отдыха с детскими и спортивными площадками.

ИСТОЧНИК KP.RU