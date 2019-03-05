На тюменский завод ежедневно вывозят более 650 тонн мусора

СЕГОДНЯ 05:53 2019-03-05T05:53:47+03:00

Это на четверть больше, чем год назад

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На мусоросортировочный завод в Тюмени выросло количество поступающего мусора. За два месяца работы по новой схеме региональным оператором вывезено из города и населенных пунктов района почти 40 тысяч тонн твердых бытовых отходов.

Ежедневно в среднем вывозится более 650 тонн. Это на 25% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщили в пресс-службе«Тюменское экологическое объединение». Весь мусор проходит обязательную сортировку на заводе.

- Ежедневно на линии выходит около 80 единиц спецтехники: это мусоровозы с боковой и задней загрузкой, самосвалы и тракторы, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. - Ведется плановое обновление контейнерного парка. В ближайшее время в поселке Боровский поставим дополнительные баки. Продолжается корректировка графиков вывоза ТКО. Там, где необходимо, заменим перевозчиков, по работе которых будут продолжаться жалобы.

Сообщить о переполненных контейнерных площадках можно ежедневно с 7 утра до 23 вечера по телефону диспетчерской регионального оператора: 8-800-250-73-26, а также через форму обратной связи на сайте компании: http://teo.ecotko.ru/callback-full/.

ИСТОЧНИК KP.RU