2019-03-05T04:45:33+03:00
Общество

Погода 5 марта в Тюмени: холодает

Температура воздуха опустится до -9 -13 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 5 марта в Тюмени: холодаетПогода 5 марта в Тюмени: холодаетФото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области начинает холодать. После потепления и сильного снегопада в регионе еще сохраняется ветреная погода. Сегодня, 5 марта, столбики термометров опустятся до -9 -14 градусов, осадков не ожидается и в большинстве территорий небо будет ясным или немного облачным. Ветер 6-9 м/с.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске температура воздуха составит -9 -13 градусов, очень солнечно при ветре 3-10 м/с. В Тобольске -9, пасмурно и 4-11 м/с. В Ишиме -8 -10 и ветер 6-14 м/с.

В народном календаре 5 марта - День Катыша. В этот день в последний раз катались с горок. Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит. Также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они еще назывались кокурками.

В это день нельзя было смотреть на небо. Говорили, что это дурная примета: кто увидит падающую звезду, того ждет скорая смерть — либо потеря кого-либо из родных. Кстати, такую звезду называли… маньяком. Падение звезд называли зловещим предзнаменованием, от него отговаривались словами: «Аминь! Рассыпься!».

Были и другие недобрые приметы для этого дня. Например, такая: если кто-то заболеет в этот день, то или долго не выздоровеет, или умрет. Больному клали на ночь под мышки по куску хлеба, а утром смотрели: если хлеб засох — человеку не суждено поправиться.

А вот для будущего благополучия нужно было тайком взять у кузнеца из горна тлеющие угли и отнести их в поле. Согласно поверью, украденный огонь скреплял союз земли, сохи и бороны, грел почву, отгонял от нивы скудость и сулил в итоге славный урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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