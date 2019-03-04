Молодая тюменка самолечением довела себя до тяжелого приступа

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-04T16:09:33+03:00

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До отека Квинке довела себя 17-летняя тюменка, занимаясь самолечением. Девушка заметила аллергическое покраснение кожи и зуд за несколько дней до приступа и посмотрела в интернете, как можно снять симптомы. Она выпила антиаллергический препарат и не стала обращаться к медикам.

Когда у горожанки появился сильнейший зуд, тело покрылось волдырями как при ожоге крапивой, а веки отекли, скорую помощь ей вызвал ее знакомый. Бригада прибыла через 20 минут. После введённых гормональных и антигистаминных препаратов пациентке стало намного лучше, в областную клиническую больницу № 1 она была доставлена в состоянии средней степени тяжести.

Медики скорой помощи рекомендует при появлении сыпи и зуда обращаться в поликлинику. В тяжелых случаях — при отеке век, губ, увеличении языка, возникновении осиплости голоса и затруднения дыхания — незамедлительно вызвать скорую помощь.

В пресс-службе Станции скорой помощи рекомендуют:

Если достоверно известно, что реакция возникла на пищу, то, как при отравлении, необходимо вызвать рвотный рефлекс, чтобы удалить или значительно снизить дозу аллергена. Очищение будет более эффективным, если перед этим выпить воды, чем больше, тем лучше. После промывания желудка — принять сорбенты.

Если после укуса насекомого или инъекции начинается отек, первая помощь — холод на место укуса (подойдет и прохладная вода). Он замедлит всасывание, а возможно, даже на время прекратит поступление аллергена из зоны укуса в кровь.

При первых признаках аллергии, особенно если приступ возникает не впервые, принять антиаллергические препараты, любые, которые есть в аптечке», — советует врач скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU