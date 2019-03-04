2019-03-04T15:50:53+03:00
Общество

За истязания дочери-инвалида тюменку отправили в колонию

Женщина проведет за решеткой более 4 лет
Маргарита КАЛИНКИНА
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Мать девушки-инвалида за истязания дочери отправили в колониюМать девушки-инвалида за истязания дочери отправили в колонию
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Мать-алкоголичку 22-летней Виктории Масловой - инвалида 1 группы, отправили в колонию. Женщина проведет за решеткой четыре года и два месяца. Заводоуковский районный суд признал ее виновной сразу по нескольким статьям УК РФ в отношении своей дочери.

Установлено, что горе-мамаша, вместо того чтобы заботиться о больном ребенке, находясь в алкогольном опьянении, умышленно, систематически избивала ее, совершала другое насилие и угрожала убийством, сообщили в пресс-службе районного суда.

В сентябре 2018 года женщина на несколько дней ушла из дома и оставила Вику одну в квартире без пищи, воды и ухода. Девушка, которая не может за собой ухаживать, была в беспомощном состоянии, кричала и звала на помощь. Она не только хотела пить и есть, у нее начались сильные приступы в связи с мочекаменной болезнью и гастритом.

Квартиру вскрыли сотрудники МЧС, в тот момент девушка уже была без сознания. Ее госпитализировали в больницу в истощенном состоянии. После лечения Вику определили на проживание в Щучинский психоневрологический интернат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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