2019-03-04T15:17:56+03:00
Происшествия

Тюменского терапевта подозревают в мелких взятках

Врача уже уволили с места работы
Маргарита КАЛИНКИНА
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На терапевта из Тюмени заведено уголовное дело. Участкового врача подозревают во взятках.

Установлено, что доктор в рабочем кабинете городской поликлиники №5 получила от троих женщин деньги в общей сумме 1500 рублей (по 500 рублей от каждой) за незаконную выдачу им медицинских справок формы № 057/У-04 (направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию) и № 027/у (выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного).

На теперь уже бывшего медика заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Санкция данной статьи предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 1 года, ограничение свободы на срок до 2 лет, лишением свободы на срок до 1 года. По окончании расследования прокуратура женщине также придется выплатить всю сумму взяток в доход государства.

Кроме того, прокуратура внесла директору областного департамента здравоохранения представление. По результатам его рассмотрения терапевту был объявлен выговор. За отсутствие должного контроля выговор объявлен также руководителю подразделения поликлиники, где работала участковый врач-терапевт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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