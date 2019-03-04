Тюменская область и Узбекистан задумались о реализации совместного проекта

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-04T15:32:53+03:00

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Представители крупных холдингов Узбекистана на минувшей неделе посетили индустриальные парки Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, рабочую встречу провела генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Представители узбекской делегации прибыли в наш регион в рамках соглашения о развитии торгово-промышленного сотрудничества Республики Узбекистан с Тюменской областью, которое подписал губернатор Александр Моор на российском инвестиционном форуме в Сочи. Как отметила Ольга Романец, компании «Узбекозиковкатхолдинг» и «Узагроэкпорт» рассматривают возможности совместного строительства на территории индустриального парка ДСК-500 опто-распределительного центра. Поэтому, конечно, их интересовали условия и техническое обеспечение площадки.

Переговоры о дальнейших перспективах реализации международного проекта, поставках в Тюменскую область овощей и фруктов, а также увеличении товарооборота продолжились в правительстве Тюменской области.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор в эфире программы «Час Тюмени» заявил о том, что создание индустриальных парков в Тюменской области полностью себя оправдывает, как и другие меры поддержки для привлечения в регион инвестиций. Говоря о развитии индустриальных парков, глава региона назвал их работу эффективной. Боровский индустриальный парк полностью заполнен, два предприятия выпускают продукцию, остальные начнут выпуск уже в этом году. Резиденты Богандинского индустриального парка, большего по площади, уже тоже начали занимать площади.

ИСТОЧНИК KP.RU